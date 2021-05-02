Alman basınında "ötekileştirme" çalışması! Panik manşeti

Avrupa'da Türkleri ve Müslümanları ötekileştirme çalışması Almanya'da Die Welt gazetesinin manşetine yansıdı. Gazete Başkan Erdoğan'ın Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etmesini panik verici ve endişe uyandırıcı olarak nitelendirdi. Türk düşmanlığı bununla da kalmadı Almanya İçişleri Bakanlığı bu kuruluşları yasa dışı kabul etmeye çağırıldı.

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