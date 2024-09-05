05 Eylül 2024, Perşembe
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Ali Yalçın'dan DEM'li Belediyenin işten çıkardığı işçilere ziyaret
MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından haksız şekilde işten çıkartıldıklarını söyleyerek belediye binası önünde oturma eylemi yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Yalçın, “Sürgün, yıldırma, mobbing, her şeyin alası var. Emek diyenler, ekmek diyenler, insan hakkı diyenler, insan onuru diyenler, emekçi diyenler, aslında gerçek yüzünü ortaya koymuş durumda” dedi.