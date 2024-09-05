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Ali Yalçın'dan DEM'li Belediyenin işten çıkardığı işçilere ziyaret

Ali Yalçın'dan DEM'li Belediyenin işten çıkardığı işçilere ziyaret

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 11:07
MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından haksız şekilde işten çıkartıldıklarını söyleyerek belediye binası önünde oturma eylemi yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Yalçın, “Sürgün, yıldırma, mobbing, her şeyin alası var. Emek diyenler, ekmek diyenler, insan hakkı diyenler, insan onuru diyenler, emekçi diyenler, aslında gerçek yüzünü ortaya koymuş durumda” dedi.
Ali Yalçın’dan DEM’li Belediyenin işten çıkardığı işçilere ziyaret
Ali Yalçın'dan DEM'li Belediyenin işten çıkardığı işçilere ziyaret
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