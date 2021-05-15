Ali Babacan'ın ihanet itirafı! Ahlak dışı siyasete tepkiler artıyor! İtirafının perde arkasında ne var?

AK Parti üyesiyken Abdullah Gül'ün adaylığı için muhalefetle görüştüğünü itiraf eden Ali Babacan'a tepkiler sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Ali Babacan'ın 2017 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde katıldığı bir toplantıda referanduma destek istemek bir yana AK Parti'yi yerden yere vuran açıklamalara imza attığı ortaya çıktı. Peki Ali Babacan’ın bu ahlak dışı siyasetinin perde arkasında ne var? Kapalı kapılar ardında kim ne teklif etti? Ali Babacan'ın 2018'den önce de muhalefet ile teması oldu mu? Babacan'ın itirafına Akşener ve Kılıçdaroğlu neden sessiz? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan gazeteci Halime Kökçe ve Takvim yazarı Bülent Erandaç yorumladı.

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