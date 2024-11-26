Ali Atay'ın açıklamalarına A Haber'de tepki yağdı: Depremde bir işe yaramayıp zarar verdiniz!

Binlerce insanımızı kaybettiğimiz 6 Şubat felaketinde eşi Hazal Kaya ile yardım çalışmalarına katılan oyuncu Ali Atay'ın, Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalar tepki çekti. Atay'ın "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum?" sözlerinin üzerine A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında çarpıcı yorumlar geldi. Gazeteci Murat Özer, "Devlet size işinizi yapın dedi manipülasyon yaratın demedi. Siz sosyal medyada tık alabilmek için yaptınız yardımlarınızı ve bu açıklamalarınızla da belli ettiniz." ifadelerini kullanırken sunucu Melih Altınok, "Hiçbir işe yaramadınız aksine zarar verdiniz. Aylar sonra da çıkıp ukala ukala açıklama yapıyorsunuz." dedi. İşte o çarpıcı yorumlar...

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