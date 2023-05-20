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Akşener'e sözlerini yutturacak hizmet! 60 günde bitti | Kara propaganda böyle çöktü

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Giriş: 20.05.2023 14:06
6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi. Hastane, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Mart'ta gerçekleştirilen temel atma törenin ardından sosyal medyada yayınlanan asılsız iftiraları baz alarak, çalışmaların başlamadığını öne sürmüştü. Hastanenin söz verildiği gibi 60 günde tamamlanmasının ardından; kara propaganda çöktü.
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