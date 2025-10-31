Akran zorbalığı neden arttı?

Akran zorbalığı can almaya ramak kaldı. İstanbul’da 13 yaşındaki bir çocuk, okul çıkışında uğradığı saldırıda boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Uzmanlar, çocuklar arasında giderek artan şiddet eğilimi ve zorbalık vakalarına dikkat çekiyor. Peki, akran zorbalığı neden bu kadar arttı? Aileler hangi davranışları gözden kaçırıyor? A Haber muhabiri Ersan Karaca ve Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu, konuyu tüm yönleriyle değerlendirdi.

