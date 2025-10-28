Akademisyen ve Orta Doğu Uzmanı Muhammed Şahin: "İsrail bu barışı hiç istemedi, amaçları süreci baltalamak!"

Akademisyen ve Orta Doğu Uzmanı Muhammed Şahin, Siyonist İsrail'in ateşkesi bozmasının ardındaki kirli planı A Haber'e deşifre etti! "İsrail bu anlaşmayı en başından beri hiçbir şekilde istemiyordu, asıl amaçları süreci baltalamaktı" diyen Şahin, katil Netanyahu'nun en büyük korkusunun Türkiye'nin masadaki varlığı ve Başkan Erdoğan'ın liderliği olduğunu belirtti. Şahin'e göre Netanyahu'nun "iki büyük düşmanı var: Biri Tayyip Erdoğan, diğeri Katar Emiri Şeyh Temim" Bu tarihi ittifakın, Siyonist planları bozduğunu ve ateşkesi sabote etmelerinin asıl nedeninin bu olduğunu vurguladı.

