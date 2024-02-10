10 Şubat 2024, Cumartesi
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AK Parti’nin seçim beyannamesi! Türkiye Yüzyılı’nda Gerçek Belediyecilik
AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak 2024 yerel seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesini, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" başlığıyla paylaştı. Seçim beyannamesinde yer alan detayları mercek altına aldığımız analiz haberimiz geliyor şimdi ekranlara...