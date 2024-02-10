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AK Parti’nin seçim beyannamesi! Türkiye Yüzyılı’nda Gerçek Belediyecilik

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Giriş: 10.02.2024 17:22
AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak 2024 yerel seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesini, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" başlığıyla paylaştı. Seçim beyannamesinde yer alan detayları mercek altına aldığımız analiz haberimiz geliyor şimdi ekranlara...

Türkiye Yüzyılı’nda Gerçek Belediyecilik
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