AK Parti’nin seçim beyannamesi! Enerji, spor ve anketler…

AK Parti’nin seçim beyannamesinin şifrelerini A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen değerlendirdi.

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