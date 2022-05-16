AK Parti’den kalabalık siteler için yeni adım! Site yönetimleri nasıl belirlenecek?

AK Parti, kalabalık nüfusu olan sitelerin yönetimlerinde yaşanan problemleri gündemine aldı. Çalışmayla kalabalık sitelerde keyfi aidat belirleme gibi konulara düzenleme gelmesi hedefleniyor. Kimi illerde nüfusu 15 bini dahi aşan sitelerde yaşanan yönetim problemleri, keyfi aidat belirlenmesi ve site yönetimlerinin ev sahibi ve kiracılar ile yaşadıkları problemler var. Son dönem artan tüm bu konu başlıklarına ilişkin AK Parti adım atmaya hazırlanıyor. Kalabalık nüfusu olan sitelerde idarenin daha sağlıklı olması için kurallar netleştirilecek ve site yönetimlerinin inisiyatifleri azaltılacak bu yöntemle aidat belirleme şartlarında keyfiliği ortadan kaldıracak düzenleme yapılacak. Sitelerde alınacak diğer keyfi kararların da yasa ile önüne geçilmesi hedefleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Mehmet Kırmızı değerlendirdi.

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