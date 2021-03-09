AK Parti'den "Ekrem İmamoğlu" krizine yorum: İttifakın itirafı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek Kadınlar Günü'nü kutlamasına peş peşe tepkiler geldi. Siyasiler İmamoğlu'nun mesajını ittifakın itirafı olarak yorumladı.

Millet İttifakı'nda krize neden olan gelişme Cumhur İttifakı cephesinde CHP, HDP ve İYİ Parti iş birliğinin itirafı olarak yorumlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, "Gizli bir ittifak yokmuş gibi davranıyorlar ama bir ittifak var. Mileltin vidanına bırakıyorum." dedi.

DEŞİFRE ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Ekrem İmamoğlu, Pervin Buldan ile Akşeneri aynı tweette buluşturarak ittifakı deşifre etti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin milliyetçi tabanından İmamoğlu'na sert eleştiriler gelmesine rağmen Akşener'in tansiyonu düşürmeye dönük ılımlı mesajları da tepkilere neden oldu.