CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kadınlar Günü" mesajıyla CHP, İYİ Parti ve HDP ittifakını ifşa etti!
Kapalı kapılar ardından yapıldığı sanılan ancak defalarca kez açığa çıkan CHP-HDP-İYİ Parti ittifakını bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözler önüne serdi. CHP’li Ekrem İmamoğlu Twitter üzerinden attığı, ‘Kadınlar Günü’ mesajında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ve HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan’ı etiketleyerek ittifak üyelerine mesaj verdi.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına tepki gösterdi.
Ağıralioğlu, İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la isminin geçerek kutlama yapılmasını eleştirerek, "HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" dedi.
İMAMOĞLU'NDAN MERAL AKŞENER VE PERVİN BULDAN'LI KUTLAMA
Ekrem İmamoğlu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.
BULDAN DA İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da; Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını etiketleyerek, "Teşekkürler Sayın Başkan" dedi.
"HDP VE SİYASİLERİNİN İSİMLERİNİN, MERAL AKŞENER İSMİ İLE BİRLİKTE ZİKREDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
COŞKUN: HİÇBİR KOŞULDA BİR ARADA OLAMAYACAĞIMIZ KİŞİ VE YAPILAR…"
İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri ve Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Coşkun da; Ekrem İmamoğlu'nu tepki gösterdi ve "Sayın Genel başkanımızın ve partimizin ismini, hiçbir koşulda bir arada olamayacağımız kişi ve yapılarla birlikte geçirilmesini şiddetle reddediyoruz" dedi.
KABAKTEPE: "ÖDEYE ÖDEYE BİTİREMEDİNİZ SEÇİM DİYETİNİZİ"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi "Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyetinizi. Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin, yavrularını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır Anneleri'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içim buruk bir şekilde kutluyorum" diye konuştu.