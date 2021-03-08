COŞKUN: HİÇBİR KOŞULDA BİR ARADA OLAMAYACAĞIMIZ KİŞİ VE YAPILAR…"

İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri ve Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Coşkun da; Ekrem İmamoğlu'nu tepki gösterdi ve "Sayın Genel başkanımızın ve partimizin ismini, hiçbir koşulda bir arada olamayacağımız kişi ve yapılarla birlikte geçirilmesini şiddetle reddediyoruz" dedi.