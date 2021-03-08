CHP ve İYİ Parti arasında HDP krizi yaşanırken, Meral Akşener de sessizliğini bozarak, "İnsanların konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun ilk örneği kendi partimizdir.

Dolayısıyla hem sayın İmamoğlu'nun tweeti hem de sayın Ağıralioğlu, kendi tutumlarını, kendi görüşlerini dile getirdiler. Hürriyetçilik ilkesi içinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı.

Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum." dedi.