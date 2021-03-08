CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın Gara katliamında HDP ile aynı yolda

"SANVAR VE DEMİRTAŞ'IN SÖZLERİ DEĞERLİ"

CHP Genel Başkanı, bu söylemlerine destek veren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarının "değerli" olduğunu ifade etti. Cumhuriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, HDP ile ilgili soruya verdiği yanıtta "Sayın Mithat Sancar'ın da Sayın Selahattin Demirtaş'ın Gara operasyonu dolayısıyla yaptıkları açıklamalar değerlidir" dedi.