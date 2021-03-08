CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın Gara katliamında HDP ile aynı yolda
Terör örgütü PKK'nın Gara katliamında hükümeti suçlayan HDP'ye en büyük destek CHP'den gelmişti. PKK'nın sözcülüğünü yapan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da HDP ağzıyla açıklama yaptı. CHP'li Kılıçdaroğlu, "Demirtaş ve Sancar'ın açıklaması değerlidir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi sonrası terör örgütü PKK'nın adını anmadan kınama mesajı yayımlayıp iktidarı sorumlu tutmuştu. Kılıçdaroğlu, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın ve HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın Gara katliamından sonra PKK'yı koruyan ve devleti suçlayan açıklamalarını sahiplendi. CHP lideri " yaptıkları açıklamalar değerlidir" dedi.
Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'da alıkonulan 13 vatandaşımız, terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Vatandaşlarımızın şehit edilmesi sonrası açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır" demişti.
PKK'YI ANMADAN KINAYIP HÜKÜMETİ SUÇLAMIŞTI
Kılıçdaroğlu, yayımladığı başsağlığı mesajında ve konuya ilişkin açıklamalarında terör örgütü PKK'nın ismini telafuz etmeden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Neden isim vererek PKK'yı kınamıyorsunuz?" sorusuna da "Kullandığım dil devlet diline uygun. Terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" yanıtını vermişti.
"SANVAR VE DEMİRTAŞ'IN SÖZLERİ DEĞERLİ"
CHP Genel Başkanı, bu söylemlerine destek veren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarının "değerli" olduğunu ifade etti. Cumhuriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, HDP ile ilgili soruya verdiği yanıtta "Sayın Mithat Sancar'ın da Sayın Selahattin Demirtaş'ın Gara operasyonu dolayısıyla yaptıkları açıklamalar değerlidir" dedi.
DEMİRTAŞ VE SANCAR NE SÖYLEMİŞTİ?
Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Demirtaş, Gara'ya ilişkin açıklamasında "Trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır" demişti.
HDP Eş Başkanı Sancar ise "Gara'da bu kadar açık sorumluluğu olan iktidar, sorumluluğunu örtmek için partimizi günah keçisi ilan ediyor. Muhalefeti de kendi sorumluluğuna ortak etme peşinde koşuyor" sözlerini kullanmıştı.