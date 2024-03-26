AK Parti'den duygulandıran reklam filmi! Başkan Erdoğan öncesi ve sonrası... "Bir gün gitsen bile hatıran yeter"

Türkiye artık seçimler için son viraja girerken partiler de miting ve reklam filmi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti son dönemde yaptığı özgün tanıtımlarla dikkat çekerken yeni reklam filmine sosyal medyada beğeni yağdı. AK Parti son yayınladığı reklam filmiyle izleyenleri duygulandırdı. Recep Tayyip Erdoğan öncesi Türkiye'de yaşadığı zorluklara vurgu yapılan videoda, Gülden Karaböcek'in 'Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter' şarkısı yer aldı.

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