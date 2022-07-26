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AK Parti'den CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasına tepki! Hiçbir partiyle istişare edilmedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2022 17:01
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada, "CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.
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