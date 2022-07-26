26 Temmuz 2022, Salı
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AK Parti'den CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasına tepki! Hiçbir partiyle istişare edilmedi
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada, "CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.