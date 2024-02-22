AK Parti’den CHP ve Dem Parti açıklaması! AK Parti Grup Başkanvekili: CHP Kandil’in iradesini belediyelere taşıyor

Kent uzlaşması adı altında CHP ile DEM Parti örtülü ittifak yapıyor. AK Parti'de bunun bir aldatmaca olduğu, DEM Parti’yi yerel yönetimlere taşıyarak CHP'nin emperyalist hedeflere taşeronluk yaptığı görüşü hakim. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu,"1991'de SHP'nin HEP'i Meclis'e taşıdığı gibi şimdi de CHP'nin DEM Parti'yi belediyelere taşıma operasyonu ile karşı karşıyayız" dedi.

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