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AK Parti'de YEREL SEÇİM hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter... İşte takvim

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 11:54
Yerel seçimler yaklaşırken partiler de hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti bu anlamda hazırlıklarını başlatıyor. Hangi tarihte hangi adımlara atılacak? İstanbul ve Ankara için hangi formüller masada? Aday müracaatları ne zaman? İstifalar hangi tarihlere kadar alınacak? Temayül yoklaması ne zaman yapılacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş elde ettiği özel bilgileri aktardı.
AK Partide yerel seçim hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter AK PARTİ'DE YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI! ADAYLAR İÇİN 3 KRİTER

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AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter
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