11 Ağustos 2023, Cuma
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AK Parti'de YEREL SEÇİM hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter... İşte takvim
Yerel seçimler yaklaşırken partiler de hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti bu anlamda hazırlıklarını başlatıyor. Hangi tarihte hangi adımlara atılacak? İstanbul ve Ankara için hangi formüller masada? Aday müracaatları ne zaman? İstifalar hangi tarihlere kadar alınacak? Temayül yoklaması ne zaman yapılacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş elde ettiği özel bilgileri aktardı.