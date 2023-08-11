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AK Parti'de YEREL SEÇİM hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter... İşte takvim

Yerel seçimler yaklaşırken partiler de hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti bu anlamda hazırlıklarını başlatıyor. Hangi tarihte hangi adımlara atılacak? İstanbul ve Ankara için hangi formüller masada? Aday müracaatları ne zaman? İstifalar hangi tarihlere kadar alınacak? Temayül yoklaması ne zaman yapılacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş elde ettiği özel bilgileri aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.08.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 12:10
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AK Parti’de YEREL SEÇİM hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter... İşte takvim

AK Parti yerel seçimler için ilk adımı, yerel yönetimler başkanlığının başlattığı mutfak çalışmasıyla attı.

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AK Parti’de YEREL SEÇİM hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter... İşte takvim

Hangi tarihte hangi adımlara atılacak? İstifalar hangi tarihlere kadar alınacak? Temayül yoklaması ne zaman yapılacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş elde ettiği özel bilgileri aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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AK Parti’de YEREL SEÇİM hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter... İşte takvim

AK Parti'de artık gündem belli. Bir yanda yerel seçim hazırlıkları diğer tarafta kongre süreci ve bu kapsam AK Parti MYK Toplantısı'nda da tüm hatları ile her iki konunun da ele alındığını söylemek mümkün.

AK PARTİ'DE YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI | VİDEO İZLE

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AK Parti’de YEREL SEÇİM hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter... İşte takvim

TÜM KADRO SAHADA

Özellikle ağustos ayının sonuna kadar çok kapsamlı ve hatta yoğun bir program AK Parti'yi bekliyor olacak. Ağustos ayının başı itibariyle bütün MYK, MKYK üyeleri, teşkilatın tamamı milletvekilleri sahada olacak diye.

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AK Parti’de YEREL SEÇİM hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter... İşte takvim

BAŞKAN ERDOĞAN'A İLETİLECEK

Şöyle bir planlama da yapıldı halihazırda 268 milletvekilinin tamamı 28 bin 210 köye gidecek ağustos ayı sonuna kadar. 32 bin 119 mahalleyi de ziyaret edecek. Vatandaşlarla yüz yüze görüşecek. Onların dertlerini ve taleplerini alacak. Aldığı tüm bu talepleri de AK Parti Genel Merkezi'ne dolayısıyla Başkan Erdoğan'a iletecek.