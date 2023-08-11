AK Parti’de YEREL SEÇİM hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter... İşte takvim

BAŞKAN ERDOĞAN'A İLETİLECEK

Şöyle bir planlama da yapıldı halihazırda 268 milletvekilinin tamamı 28 bin 210 köye gidecek ağustos ayı sonuna kadar. 32 bin 119 mahalleyi de ziyaret edecek. Vatandaşlarla yüz yüze görüşecek. Onların dertlerini ve taleplerini alacak. Aldığı tüm bu talepleri de AK Parti Genel Merkezi'ne dolayısıyla Başkan Erdoğan'a iletecek.