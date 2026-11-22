Binlerce yıllık tarih Göreme'de yaşıyor! Anadolu'nun saklı mirası
Nevşehir'in eşsiz coğrafyasıyla öne çıkan Göreme, binlerce yıllık geçmişi, tarihi dokusu ve kendine özgü yaşam kültürüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Taşın, toprağın ve tarihin iç içe geçtiği bölge, etkileyici atmosferiyle Anadolu'nun saklı güzelliklerini keşfetmek isteyenleri ağırlıyor. Göreme'nin doğal ve kültürel zenginliklerini A Haber muhabiri Yağmur Aksu, kameraman Remzi Batuhan Ünal ile birlikte Anadolu Diyarı programında ekranlara taşıdı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr