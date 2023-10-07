AK Parti'de kongresinde duygusal anlar! Başkan Erdoğan'ın gözleri doldu

Bugün AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi yapılıyor. 7 Ekim aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 12'inci yılı. Konuşma öncesi Tenzile Erdoğan için yapılan koreografi Başkan Erdoğan’ı duygulandı. İşte o anlar…

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