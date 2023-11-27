27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti'de 81 ilde temayül yoklaması

AK Parti'de 81 ilde temayül yoklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2023 06:54
AK Parti'de seçim hazırlıkları hızlandı. Aday belirleme sürecinin ilk basamağı olan temayül yoklaması 81 ilde gerçekleştirildi. Teşkilat üyelerine, kimi belediye başkan adayı olarak görmek istedikleri soruldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akşener ısmarlama anket için para teklif etti
"Akşener ısmarlama anket için para teklif etti"
Anket bahanesi ile üstleri çizilecek
Anket bahanesi ile üstleri çizilecek
Rehine takasının perde arkasında yaşananlar
Rehine takasının perde arkasında yaşananlar
Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi
Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi
Filistin sorunu ve Türkiye’nin rolü
Filistin sorunu ve Türkiye’nin rolü
AK Parti’de 81 ilde temayül yoklaması
AK Parti'de 81 ilde temayül yoklaması
Terörizm tüm dünyayı tehdit ediyor
Terörizm tüm dünyayı tehdit ediyor
İmamoğlu Eminönü esnafını çileden çıkarttı
İmamoğlu Eminönü esnafını çileden çıkarttı
İmamoğlu Eminönü esnafını çileden çıkarttı
İmamoğlu Eminönü esnafını çileden çıkarttı
Filistinli esir A Haber’e konuştu
Filistinli esir A Haber'e konuştu
AK Parti’de 81 ilde temayül yoklaması
AK Parti'de 81 ilde temayül yoklaması
Türkiye’den Gazze’ye yardım eli
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
Daha Fazla Video Göster