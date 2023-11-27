AK Parti’de 81 ilde temayül yoklaması

AK Parti'de seçim hazırlıkları hızlandı. Aday belirleme sürecinin ilk basamağı olan temayül yoklaması 81 ilde gerçekleştirildi. Teşkilat üyelerine, kimi belediye başkan adayı olarak görmek istedikleri soruldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN