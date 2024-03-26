26 Mart 2024, Salı
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AK Parti Yozgat mitingi! Başkan Erdoğan: Bay Kemal yerine gelen çırak başkan, selefinden bile fason çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat mitinginde açıklamalarda bulundu. CHP'yi sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "Darbeseverlikten ayrımcılığa, faşizme kadar eski tas eski hamam devam ediyorlar. Çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Şaft kaydı, dingil kırıldı, motor su kaynattı." dedi.