07 Kasım 2021, Pazar
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AK Parti ve MHP’den Türkkan’a küfür tepkisi: Affedilmeyecek bir çirkinliktir
Bingöl'de terör örgütü PKK'nın 14 yaşında katlettiği İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a başta siyasiler olmak üzere her kesimden tepki yağdı. Lütfü Türkkan önce inkar sonra itiraf etti. Özür mesajı yayınladı, ama küfrettiği şehit yakınını unuttu.