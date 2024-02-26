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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Muhalefet millete hesap vermeli!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 19:28
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Güney sınırlarımızda terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanarak terörle mücadeleye vurgu yaptı. Öte yandan Çelik, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımına değinerek, katliama el uzatan ABD'ye yönelik, "Tavırları utanç verici" dedi.
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