26 Şubat 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Muhalefet millete hesap vermeli!
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Güney sınırlarımızda terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanarak terörle mücadeleye vurgu yaptı. Öte yandan Çelik, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımına değinerek, katliama el uzatan ABD'ye yönelik, "Tavırları utanç verici" dedi.