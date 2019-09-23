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23.09.2019

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'nin IMF ile görüşmesine tepki | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesine ilişkin, "Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var. Garip olan da CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda." dedi.

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