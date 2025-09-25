25 Eylül 2025, Perşembe

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin davası milli davamızdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin davası milli davamızdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin davası milli davamızdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 13:27
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, “Dünyanın en önemli gündemi Gazze. İnsanlık değerleri için bu alçaklığın cezalandırılmasından başka yol yoktur. Soykırım ifadesini ilk kullanan lider Cumhurbaşkanımızdır. Katliamlar devam ediyor, neticesi sonucunda ortaya çıkan tablo gösteriyor ki Netanyahu katili ve onun şebekesinin durdurulması için bir inisiyatif oluşturulması gerekiyor. Netanyahu mutlaka cezalandırılmalıdır. Büyük devlet derken kast ettiğim insanları büyük devletlerdir. Filistin Devletinin tanınması soykırım şebekesine karşı verilmiş en güçlü cevaplardan bir tanesidir. Filistin'in tanınmasını erteleyenlerin yaklaşımlarının ne kadar zeminsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Filistin davası milli davamızdır. ” dedi.
