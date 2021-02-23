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AK Parti Sözcüsü Çelik: Merkez Bankası rezervleriyle ilgili şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok

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Giriş: 23.02.2021 20:46
Güncelleme:23.02.2021 20:47
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Çelik, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili, "Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan hükümetine seslenerek, "Türkiye Cumhuriyetini köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların, hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır." dedi.

Çelik, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili, "Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış." diye konuştu.

CHP hakkında Sözcü Çelik, "Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hayvanları Koruma Kanunu'na dair, "Taslak haliyle bile AB standartlarının ötesinde ve üstünde. Paydaşlarla ciddi şekilde çalışılmış, iyi bir komisyon çalışması yapılmış, partimizde de iyi değerlendirilmiş bir çalışma olduğunu söyleyebilirim." dedi.

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