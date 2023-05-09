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AK Parti seçim otobüsüne saldırı! PKK sloganı atanlar 3 kişiyi yaraladı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 09.05.2023 18:29
AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Savcı Sayan ve AK Parti üyelerinin bulunduğu otobüse yapılan haince saldırının yankıları sürüyor. Yapılan saldırıda AK Parti danışmanı kafasından ciddi şekilde yaralanırken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Savcı Sayan A Haber canlı yayınında, daha önce de saldırılar olduğunu kaydederek, 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Savcı Sayan, İzmir Buca mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretli ile seçim otobüsüne yapılan alçakça saldırıya yönelik A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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