AK Parti seçim otobüsüne saldırı! PKK sloganı atanlar 3 kişiyi yaraladı

AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Savcı Sayan ve AK Parti üyelerinin bulunduğu otobüse yapılan haince saldırının yankıları sürüyor. Yapılan saldırıda AK Parti danışmanı kafasından ciddi şekilde yaralanırken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Savcı Sayan A Haber canlı yayınında, daha önce de saldırılar olduğunu kaydederek, 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Savcı Sayan, İzmir Buca mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretli ile seçim otobüsüne yapılan alçakça saldırıya yönelik A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.