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AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz A Haber'de! İstanbul ve Ankara adayları belli oldu mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 13:44
Son dakika haberi... Cumhur İttifakı'nda yerel seçim çalışmaları hangi aşamada? Büyükşehir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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