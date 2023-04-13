13 Nisan 2023, Perşembe
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AK Parti seçim beyannamesi dünya basınında
14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken, dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesi dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın açıklamaları manşetlere taşındı.