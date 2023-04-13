14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken, dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesi dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın açıklamaları manşetlere taşındı.

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