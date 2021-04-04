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AK Parti MYK yarın toplanacak

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Giriş: 04.04.2021 16:43
Güncelleme:04.04.2021 16:48
Son dakika haberi... AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin yaptığı açıklamada "Bu gelişme üzerine AK Parti MYK yarın saat 18.00'de toplanacak" dedi. Detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisinin ardından AK Parti MYK toplanma kararı aldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi. Şahin, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız" diyen Şahin, bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

NTV'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Şahin, "Gerek savcılık gerek mahkemeler gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" diye konuştu.

MUHALEFETE TEPKİ

Şahin, AK Parti ve MHP'nin bildiriyle ilgili güçlü bir karşı duruş sergilediğini dile getirdi, ana muhalefet partisi CHP'ye tepki gösterdi:

"Uzun süre sessizliklerini koruduktan sonra CHP Sözcüsü bir açıklama yaptı, 'buradan darbe çıkarmak sivil darbecilere mahsus bir özellik' dedi. Burada şunu ifade etmek lazım. Darbe artığı kesimler var. CHP'nin açıklamaları ortada. Bu bildiriye imza atarım diyen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'nın tavrı ortada. CHP'nin tutumu bildirinin altına imza atarım diyen İYİ Parti Milletvekilleri cunta heveslilerine zemin oluşturuyor."

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