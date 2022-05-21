21 Mayıs 2022, Cumartesi
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AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı CHP mitingindeki Atatürk yasağını A Haber'de anlattı
AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, A Haber canlı yayınından CHP'nin Maltepe'deki mitingi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Partili Ayvalı, mitinge gelenlere sadece Türk bayrağı ve CHP bayraklarıyla gelmeleri emredildiğini belirtti.