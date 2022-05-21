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AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı CHP mitingindeki Atatürk yasağını A Haber'de anlattı

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Giriş: 21.05.2022 22:56
AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, A Haber canlı yayınından CHP'nin Maltepe'deki mitingi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Partili Ayvalı, mitinge gelenlere sadece Türk bayrağı ve CHP bayraklarıyla gelmeleri emredildiğini belirtti.
Emre Cemil Ayvalı CHP mitingindeki Atatürk yasağını A Haber’de anlattı
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