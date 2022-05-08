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AK Parti MDK Üyesi Dr. Mehmet Sarı: Kılıçdaroğlu ‘önümden çekilin’ dedi! İmamoğlu 'yarışta ben de varım’ dedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2022 23:12
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve otobüs pozuna tepkiler dinmiyor. Tepkiler üzerine “vız gelir tırıs gider” şeklinde açıklama yapan İmamoğlu'nu binlerce kişi takipten çıktı, bazı sanatçılar eleştiri yağmuruna tuttu. Öte yandan tura dair flaş detaylar da ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif karaman, Sabah’ın İmamoğlu’nun gezisine katılan Gazeteci - Yazar Ertuğrul Özkök’e yönelttiği sorulardan elde edilen bilgileri açıkladı. Öte yandan AK Parti MDK Üyesi Dr. Mehmet Sarı da İmamoğlu’nun Karadeniz’de verdiği fotoğrafın “Bu adaylık bir yarış ise bu yarışın içerisinde en önde ben varım deme görüntüsüdür.” şeklinde yorumladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sonrası ortaya çıkan fotoğraf A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında yorumlandı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve AK Parti MDK Üyesi Dr. Mehmet Sarı, gündemi meşgul eden tabloya dair önemli yorumlarda bulundular.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın açıklamaları şöyle;

İmamoğlu'nun gazisinin perde arkasını araştırdık. İlginç de veriler elde ettik. Gazeteci Yazar Ertuğrul Özkök ile görüştük. Rize ve Trabzon'a İBB'nin araçları gidiyor. İBB'nin imkânlarıyla gazeteciler bölgeye götürülüyor. Bu giden gazeteciler kim tarafından çağırılıyor? Ertuğrul Özkök'ün bize söylediği ifade "İBB Basın bölümünden arandım" şeklinde oldu.

Bu gazeteciler VİP otobüsle buraya gidiyor. Harcamaların Ekrem İmamoğlu'nun cebinden yapılması ve özel danışmaları tarafından bu gazeteciler aranması lazım. Yani İBB, Trabzon'da ne açtı? Niye gazetecileri buraya götürdü? Burada bir yatırım mı yaptı? Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. İmamoğlu burada bir seçim çalışması, burada Cumhurbaşkanlığında aday olmayı düşünüyor. Benim okumam bu şekilde.

AK Parti MDK Üyesi Dr. Mehmet Sarı;

İmamoğlu, net bir şekilde aslında CHP içerisindeki rekabette aradan sıyrılmaya ve ön almaya çalışıyor. Çünkü 6'lı masa üzerinde net, somut bir baskı uygulamak adına yaptığı bir gezi. Çünkü 6'lı masada çok farklı sesler var. Burada en kuvvetli yükselen ses Kılıçdaroğlu'nun idi.

Kılıçdaroğlu 'önümden çekilin' dedi. İmamoğlu ise, 'Bu adaylık bir yarış ise bu yarışın içerisinde en önde ben varım' deme görüntüsüdür.

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