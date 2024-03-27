27 Mart 2024, Çarşamba
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AK Parti Diyarbakır mitingi! Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: Oylarınıza ipotek koymak istiyorlar
Yerel seçimlere 4 gün kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Diyarbakır'da gerçekleşen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında DEM Parti'nin terör siyaseti uyguladığını ifade ederken "Oylarınıza ipotek koymak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'deki kara para skandalına da değinen Erdoğan "Bavul bavul paralar nereye gidiyor?" dedi. İşte detaylar...