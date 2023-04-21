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Ak Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2023 17:16
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı?na pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra yakalanıp gözaltına alınan Erdem Kaya (24), çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
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