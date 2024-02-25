AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok projelerini tanıtacak!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenecek olan proje tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunacak. Altınok, başkent için ulaşımdan, spora, kültürden, sanata kadar pek çok projesinin detaylarını paylaşacak.