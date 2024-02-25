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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok projelerini tanıtacak!

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Giriş: 25.02.2024 13:16
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenecek olan proje tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunacak. Altınok, başkent için ulaşımdan, spora, kültürden, sanata kadar pek çok projesinin detaylarını paylaşacak.
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