AK Parti 24 yaşında | AK Parti’de yeni hedefler neler? Hangi alanlarda atılım bekleniyor?

AK Parti 24. yaşını kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde yıl dönümü programına katılacak. Partiye yeni katılımların olması da bekleniyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar önemli değerlendirmelerde bulundu.

