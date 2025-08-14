AK Parti 24 yaşında | AK Parti’de yeni hedefler neler? Hangi alanlarda atılım bekleniyor?

14 Ağustos 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 12:01
AK Parti 24. yaşını kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde yıl dönümü programına katılacak. Partiye yeni katılımların olması da bekleniyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar önemli değerlendirmelerde bulundu.
