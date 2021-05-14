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Ağrı'da şehit düşen polis Veli Kabalay'a son görev!

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Giriş: 14.05.2021 16:43
Güncelleme:14.05.2021 16:57
Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın cenazesi, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Cenaze töreninde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Aysel Kabalay, "Ah yavrum, ah kuzum benim. Bayrama böyle mi gelecektin? Pırlanta gibi yetiştirdik biz onu. Doyamadım canım yavrum. Cesurdu benim oğlum. Vatan için canım feda olsun derken canını verdi oğlum." sözleriyle feryadını dile getirdi. Şehidin eşi Şükran Kabalay ise gözyaşları içinde eşinin tabutuna sarılıp öperek, "Senin bayramlığın Türk bayrağına sarılı tabut mu olacaktı? Şehit olmak istiyordun, oldun. Şehidim nasıl gittin?" dedi.
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