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Afet bölgesinde devlet millet el ele! Okçular Vakfı 700 kişilik oba çadır kent oluşturuluyor

A Haber
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Giriş: 05.03.2023 12:58
Okçular Vakfı, deprem bölgesine Türk obası kuruyor. Türk obasında 700 kişi kalabilecek. Ayrıntıları Kahramanmaraş Pazarcık'ta bulunan A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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