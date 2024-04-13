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AFAD Başkanı Okay Memiş: 8 kabinde 43 kişinin tahliyesi sürüyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 13.04.2024 10:18
Antalya’da 1 kişinin ölümüne yol açan teleferik faciası ile ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, “16 kabindeki 128 kişi kurtarıldı. 8 kabinde 43 kişinin tahliyesi sürüyor.” dedi.
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8 kabinde 43 kişinin tahliyesi sürüyor
"8 kabinde 43 kişinin tahliyesi sürüyor"
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