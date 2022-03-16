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Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında flaş karar

DHA
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Giriş: 16.03.2022 09:57
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararını verdi. 84’ü tutuklu 236 sanıklı davada usulden bozma kararı verilirken aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 16 örgüt elebaşının tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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