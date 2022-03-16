16 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında flaş karar
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararını verdi. 84’ü tutuklu 236 sanıklı davada usulden bozma kararı verilirken aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 16 örgüt elebaşının tutukluluk halinin devamına hükmedildi.