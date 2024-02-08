Adıyaman yeniden inşa ediliyor! A Haber yapımı tamamlanan köy evlerini görüntüledi

Başkan Erdoğan Adıyaman'da deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı. İlk etapta 2 bin 798 konut kura ile hak sahiplerine teslim edildi. A Haber muhabiri Tayfun Er yapımı tamamlanan deprem konutlarını görüntüledi. İşte haberin detayları…

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