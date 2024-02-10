Adana'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan 2 şahıs paketlendi

Adana'da PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan 2 terörist düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.