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Adana'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan 2 şahıs paketlendi

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Giriş: 10.02.2024 13:08
Adana'da PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan 2 terörist düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.
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