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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan provokasyon çağrısına tepki: Özgür Özel’in sokak çağrısı doğru yol değildir!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan provokasyon çağrısına tepki: Özgür Özel'in sokak çağrısı doğru yol değildir!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 18:37
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan provokasyon çağrısına tepki! "Özgür Özel'in sokak çağrısı doğru yol değildir" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Sokak çağrısı kesinlikle doğru değil. Onlara da zarar veriyor. Adli soruşturma devam ediyor. Yargı sokak hareketlerinden etkilenmez. Yargı, millet adına çalışır. Yargı bağımsızdır, hiç kimseden talimat almaz." diye konuştu.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan provokasyon çağrısına tepki: Özgür Özel’in sokak çağrısı doğru yol değildir!
Bakan Tunç: Özgür Özel’in sokak çağrısı doğru yol değildir!
Bakan Tunç: Özgür Özel'in sokak çağrısı doğru yol değildir!
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