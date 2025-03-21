Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan provokasyon çağrısına tepki! "Özgür Özel'in sokak çağrısı doğru yol değildir" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Sokak çağrısı kesinlikle doğru değil. Onlara da zarar veriyor. Adli soruşturma devam ediyor. Yargı sokak hareketlerinden etkilenmez. Yargı, millet adına çalışır. Yargı bağımsızdır, hiç kimseden talimat almaz." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN