28 Ocak 2022, Cuma
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Adalet Bakanı Gül’den FETÖ ile mücadele mesajı: İnsanlara dijital kumpas kuruldu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da 28 Ocak Veri Koruma Künü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. İnternetin özel hayata dair mahremiyet ihlali alanına dönüşmemesi gerektiğini belirten Bakan Gül, dijital kumpaslar kuran FETÖ'cülerle mücadelenin önemine vurgu yaptı.