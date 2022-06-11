Adalara askeri harekat olur mu? Ege'de sıcak çatışma ihtimali var mı, yok mu?

Yunanistan uluslararası anlaşmaları ihlal edip adaları silahlandırıyor. Bu sıcak gelişmelere karşılık olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan EFES-2022 Tatbikatı’nda Yunanistan’a aklını başına alma çağrısı yaptı ve “Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum.” dedi. Peki silahlandırmanın uluslararası hukukta anlamı suç mu? Ege'de yaşanan adalar krizini diplomatik yolla nasıl çözülür? Yunanistan savaşmayı göze alabilir mi? Yunan provokasyonu sahada mı, masada mı bitecek? Ege'deki krize uluslararası hukuk ne diyor? Miçotakis gerilimi neden artırıyor? Yunan provokasyonu sahada mı, masada mı bitecek? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına bağlanan emekli tümamiral Ali Deniz Kutluk verdi.

Ali Deniz Kutluk'un canlı yayında öne çıkan sözleri:

"ABD uzun yıllardır Yunanistan ile iş birliği yapıyor. Buradaki yeni durum ise her yıl anlaşmalarla uzattığı Amerikan varlığını 5 yılda bir şekilde uzatacak şekilde bir yasayı Meclis'ten geçirdi. ABD'nin kara kuvvetleri Avrupa'da çok hızlı şekilde küçüldü. Bunların bir kısmı ABD'ye döndü bir kısmı Romanya ve Bulgaristan'a konuşlandı.

Bu iki ülkedeki askerler rotasyonel birlikler. 4 ila 6 ayda bir değişime tabiler. Bunların yenilenmesi için Boğaz'dan geçmeleri lazım ve burada zorluklar var. Savaş gemilerinin geçmesi ön bildirime bağlı ve burada tonaj durumları söz konusu. Bunun için ABD kendi çıkarını Dedeağaç bölgesine konumlanarak o bölgeden bu takviyeleri yapacak bir yol seçti.

Diğer yandan ABD'nin Yunanistan'daki hava üslerini takviye ettiğini görüyoruz. Bunları makul görmek lazım çünkü ABD'nin bir takım küresel hedefleri var. Girit'teki üslere baktığınız zaman Afrika'yı takviye etmek için yaptığını görüyoruz. 1960'lar beri Girit'te hem NATO hem ABD üssü var. Bunları doğrudan Türkiye ile ilgili görmemek gerekir. Bunları hedefi Rusya'yı kuşatmak ve Afrika'yı takviyelemek."