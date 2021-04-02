“Açız” diye ağlayan Yüksel Temur’un başka bir videosu daha ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’in tiyatrocusu Yüksel Temur’un başka bir videosu daha ortaya çıktı. Görüntülerde devleti hedef alan ve adeta devlete meydan okuyan Yüksel Temur işini doğru yapmadığını belirten vatandaşlar, “Önce kendi işini yapsa keşke, tiyatroyu zaten beceremiyor.” yorumları yaptı.