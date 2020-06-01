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ABD’yi beslediği FETÖ ve ANTİFA terör örgütleri vuruyor! Abdullah Ağar ve Gürsel Tokmakoğlu’ndan flaş açıklamalar | Video

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Giriş: 01.06.2020 17:11
Güncelleme:01.06.2020 17:32
ABD’nin beslediği terör örgütleri ülkeyi sırtından vuruyor. FETÖ’cüler ve YPG destekli “ANTİFA” ABD’deki George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrası sahneye çıktı. ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd'un ardından başlayan protestolara FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter de katıldı. Trump'ın eski rakibi Hilary Clinton ile yakın ilişkileriyle bilinen Kanter, protestocularla birlikte sloganlar attı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ABD'deki kaos ortamını yorumladı.

NBA'de forma giyen FETÖ'cü hain Enes Kanter gösterilerde ön safta diğer yanda terör örgütü YPG ile hareket eden ABD Başkanı Trump'ın da terör örgütü ilan edeceğini söylediği "ANTİFA". ABD kendi beslediği terör örgütleri ile vuruluyor. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ABD'deki kaos ortamını yorumladı.



Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu:

ABD'de öteden beri siyahi toplum ile ilgili bir sorun vardır. Bunlar Korona süresince yine tazelenmiş görülüyor. Özellikle bir yozlaşmadan bahsedebiliriz ABD geneli itibariyle. Derin bir sosyal eşitsizlik kavramı üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü burada gelir dağımı ve hakkın paylaşımında çok büyük sorunlar var. Sosyal güvenlik anlayışında sorun var. Irkçılık var. Temel sorunlardan biri de işsizlik 40 milyon kadar işsizlik var.

FETÖ Trumpı devirmek için teröristlerini sahaya indirdi! Enes Kanter ABDdeki eylemlere katıldı FETÖ TRUMP'I DEVİRMEK İÇİN TERÖRİSTLERİNİ SAHAYA İNDİRDİ! ENES KANTER ABD'DEKİ EYLEMLERE KATILDI

ÇİN-ABD MÜCADELESİ

Bu ortam içerisinde mesela Hong Kong'da eylemler olmuştu. Bunla ilgili bir kanun çıkmıştı. Bunun sonrası Trump "Çin'e yaptırım uygulayacağım" demişti. Tam karşılığında da bu durum (George Floyd) olayı toplumsal hadise meydana geldi.



ABD'nin terör bakımından çifte standardını biliyoruz. PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle… "Radikal İslami terör" kavramını da ABD üretti. Bunların hepsi ABD'nin terörle ilgili sınamasıydı. Tabi seçimlere gidiliyor. Trump'ın seçimi var. Hilary Clinton ve FETÖ'cü Enes Kanter'in dostluğunu ve yakınlığını siz de ifade ettiniz. Ama Clinton 2016 Demokrat parti olarak Trump'ın karşısındaydı. Yani şimdi böyle karşı görüşler olarak Cumhuriyetçiler ile Demokratların bu tarzdaki ifadelerinin sahaya yansıması ile de ifade edilebilir.



Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar:

Elbette bir tarihi boyutu var meselesinin ve pandemi ile birleşen başka bir boyutu. 1400 yıkılardan itibaren beyaz ırkın siyah ırkı kullanması ve ezmesi travmatik bir hafızaya denk geliyor. Şimdi ABD'deki pandemi de travmatik bir şeklide ilerliyor. Bu sosyolojik ve psikolojik gerginlik bu denli yüksek risk ortamlarında insanların birbirine saldırmasına ortam sağlıyor. ABD'de sağlık para ile satılan bir ülke "paran yoksa öl" git denilecek bir ülkeden bahsediyoruz. Yüzde 1'lik elit kısım bu sağlık imkanlarından faydalandı.

"BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ"

Siyahiler ve Latinler bu durumdan zarar gördü. (George Floyd) Bir polisin elleri bağlı bir zencinin boğazına sebep vermesi ve bunun canlı bir şekilde gerçekleşmesi ile ölümü büyük infiale yol açtı. Doğal olarak bir takım terör örgütleri FATÖ ve ANTİFA" eklendi Yani "besle kargayı oysun gözünü"

ANTİFA'nın biz Suriye ve Irak'ta YPG/PKK ile işbirliği içinde olduğunu biliyoruz. Trump'ın bu zihniyeti "terörist" ilan etti. Gelecekte YPG/PKK ile bir denklem oluşturur mu? Olasılık olarak evet.

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