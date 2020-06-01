01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları FETÖ Trump'ı devirmek için teröristlerini sahaya indirdi! Enes Kanter ABD'deki eylemlere katıldı

FETÖ Trump'ı devirmek için teröristlerini sahaya indirdi! Enes Kanter ABD'deki eylemlere katıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2020 15:01
Güncelleme:01.06.2020 15:12
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilere katıldı. "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) şeklinde slogan atan Kanter kameralara yansıdı. FETÖ'cü Enes Kanter, göstericilere destek vermek için orada görünse de; seçimlerde Hillary Clinton’ın kampanyasına milyonlarca dolar destek veren örgütün asıl amacı gösteriler nedeniyle köşeye sıkışan Trump'a ABD'deki ünlü FETÖ'cüleri kullanarak bir darbe daha indirmek.

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin boğazını diziyle sıkarak nefessiz bıraktığı siyahi George Floyd'un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler 6. gününe girdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen ve NBA'de Boston Celtics forması giyen Enes Kanter, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için düzenlenen protestolara katıldı.

FETÖ'NÜN MANEVİ OĞLUNDAN DESTEK
Fetullah Gülen'in manevi oğlu Kanter, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolarda görüntülendi. Kanter'in göstericilerle birlikte "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) şeklinde slogan attığı anlar kameraya yansıdı.

CLINTON İLE YAKIN İLİŞKİLERİ VAR
Trump'ın istifaya davet edildiği protestolara destek veren Kanter, Trump'ın eski rakibi Hilary Clinton ile yakın ilişkisiyle biliniyor.

GÜLEN ARTIKLARINI GÖNDERİYOR
Her fırsatta Türkiye'ye karşı utanmaz ve çirkin söylemlerini sürdüren FETÖ'cü kanter, Gülen'in fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." mesajıyla paylaşmış, açık açık Fethullah Gülen'e hayranlığını bir kez daha dile getirmişti.

Gülen ise bir videosunda masasındaki artıkların Kanter'e gönderilmesini istemişti.

FETÖ Trump'a operasyon çekiyor!
FETÖ Trump'a operasyon çekiyor!
Trafikte şoke eden görüntü
Trafikte şoke eden görüntü
Fransızlar sokaklara akın etti!
Fransızlar sokaklara akın etti!
Tanker göstericilerin arasına böyle daldı
Tanker göstericilerin arasına böyle daldı
Beyaz Saray'ı önünde şok görüntü
Beyaz Saray'ı önünde şok görüntü
Protestolar Londra'ya sıçradı!
Protestolar Londra'ya sıçradı!
İtalya'da da turuncu yelekliler sokaklara indi
İtalya'da da turuncu yelekliler sokaklara indi
ABD'de sular durulmuyor!
ABD'de sular durulmuyor!
Yeni doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler!
Yeni doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler!
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan George Floyd açıklaması |Video
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan George Floyd açıklaması |Video
ABD'de öfke kaosa dönüştü! Sokaklar savaş alanı gibi...
ABD'de öfke kaosa dönüştü! Sokaklar savaş alanı gibi...
George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster